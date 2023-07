Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Victor Vlad Cornea sunt impreuna de puțin timp, insa artista pare mai fericita ca niciodata alaturi de tanarul jucator de tenis. Cantareața și-a asumat relația și a postat primele imagini cu iubitul ei.Andreea Balan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, pare sa fi gasit…

- MAE, avertisment pentru romanii care merg in vacanța in Grecia și Bulgaria: Se preconizeaza aglomerație la vami Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre…

- Smiley și Gina Pistol și-au facut bagajele dupa nunta și au plecat in luna de miere. Artistul iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face in aceste zile.Gina Pistol și Smiley s-au casatorit pe 27 mai, apoi și-au facut bagajele și au plecat in luna de miere, in Sudul Franței. In fiecare zi, cantarețul…

- UPDATE Regele Charles al III-lea a marturisit, vineri, la Palatul Cotroceni, ca „intotdeauna” s-a simtit „acasa” in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, „tara de glorii, tara de dor”, citand din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. „Am ajuns sa iubesc Romania, cultura…

- In ultimii ani, tot mai mulți romani au ales sa renunțe la viața la oraș și sa se retraga in zone in care nu exista zgomot, aglomerație, agitație, trafic. In plus, costurile sunt mult mai mici. Afla, din randurile de mai jos, care este locul din Romania unde iți poți cumpara o casa cu doar […] The post…

- Ordonanta de urgenta pe care Guvernul o va adopta joi schimba radical modul de salarizare in educatie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei Executivului, adaugand ca „majorarile salariale de care vor beneficia toti cei care se desfasoara activitatea in sistemul de educatie beneficiaza…

- Romania va fi in luna iunie ca Danemarca la Europeanul din 1992, adica o echipa adusa de pe plaja. Tricolorii din Serie B au incheiat competiția de doua saptamani. FCSB, un furnizor important, și-a lasat in vacanța toți jucatorii, inclusiv pe aceia care vor fi convocați pentru partidele cu Kosovo și…

- Un autocar plin cu copii care plecau in Romania a stat blocat in vama circa opt ore. Despre aceasta a spus fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. „Ați tranformat vacanța copiilor intr-un calvar, idioților”, a scris acesta pe Facebook.