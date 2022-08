Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite grav joi dupa ce soferul unei masini a trecut pe rosu la semafor și a intrat intr-un autobuz, pe șoseaua Panduri, informeaza Digi24. Un autobuz și o mașina s-au ciocnit joi, in Capitala, iar cel puțin doua persoane au fost ranite grav și au ajuns la spital. Accidentul a…

- Doua persoane au ajuns la spital cu arsuri de gradul III, dupa ce mașina in care se aflau a luat foc. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica, 14 august, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- La un an si jumatate distanta dupa ce doua fete au murit, fiind lovite de o masina, pe trotuar, in cartierul bucurestean Andronache, soferita a fost condamnata de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres .…

- Momente socante pentru o tanara de 20 de ani. Ea a fost transportata la spital dupa ce a fost spulberata de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe strada Muncesti din Capitala. La volanul masinii se afla un barbat de 52 de ani.

- S-au indragostit, s-au casatorit și au trait jumatate de secol impreuna. Vorbim despre 150 de cupluri, care și-au sarbatorit nunta de aur și cea de diamant, in cadrul unui eveniment organizat in Parcul Ștefan cel Mare din Capitala.

- Ți se pare imposibil sa faci fața adidașilor tai albi dupa ce te-a prins o ploaie torențiala pe strazile din Capitala? Oricat i-ai freca tot nu se curața? Ei bine, ce ai spune daca i-ai baga la mașina de spalat. Nu, nu se rup și vor arata ca noi. Iata care este trucul de care trebuie sa ții cont de…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…

- Intr-adevar, este potent din punct de vedere financiar, insa nu noi spunem acest lucru, ci aparițiile sale spectaculoase și cariera de succes de care se bucura. Adrian Mititelu Junior, caci despre el este vorba, a fost surprins din nou de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…