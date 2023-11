Adrian Mititelu Jr i-ar fi adresat amenintari cu moartea lui Marian Barbu la pauza meciului FCU Craiova – UTA, scor 2-3, din etapa a 14-a a Ligii 1. Totul s-a aflat dupa raportul oficial intocmit de arbitrul care a fost la centru in partida din Banie. Fiul lui Adrian Mititelu l-ar fi atacat pe arbitrul […] The post Adrian Mititelu Jr, amenintari cu moartea pentru arbitrul Marian Barbu: „M-a scuipat si mi-a spus ca nu ies viu din Craiova” appeared first on Antena Sport .