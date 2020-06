Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Unifarm a decis, miercuri, suspendarea contractului de director general al lui Ionel Adrian, plasat sub control judiciar de catre DNA. De asemenea, a fost numit in functia de director general Ionut Ionescu, cu un mandat de patru luni, dar nu mai arziu de finalizarea procesului…

- In cadrul ședinței care a avut loc miercuri, 24 iunie, membrii Consiliului de Administrație al CN UNIFARM SA au aprobat constatarea suspendarii de drept a contractului de director general al lui Adrian Ionel, incepand cu data de 23 iunie 2020, dar nu mai tarziu de data de 14 iulie 2020, data incetarii…

- Adrian Ionel a fost suspendat din funcția de director al Unifarm, anunța Ministerul Sanatații. Decizia a fost luata de membrii Consiliului de Administrație al Unifarm. Contractul de director al lui Adrian Ionel a fost suspendat incepand cu data de 23 iunie 2020, „dar nu mai tarziu de data de 14 iulie…

- Drectorul general al Unifarm, Adrian Ionel, inculpat ieri pentru corupție, a fost suspendat din funcție șase luni, prin decizia colegilor sai din Consiliul de Administrație al Companiei de Stat. Adrian Ionel nu avea oricum voie sa iși exercite funcția, ca efect al controlului judiciar impus in cazul…

- Adrian Ionel, managerul UNIFARM, companie de stat care gestioneaza achiziționarea de materiale sanitare pentru spitalele din Romania, este acuzat de procurorii anticorupție ca a cerut 760.000 mita pentru achiziționarea de maști și combinezoane in timpul pandemiei.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca, in cazul in care nu se va lua o decizie in urma intrunirii Consiliului de Administratie al Unifarm, va solicita demiterea lui Adrian Ionel, atat din functie de director general al companiei, cat si din CA.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti, ca, dupa ce DNA a anuntat plasarea sub control judiciar a directorului Unifarm, a solicitat intrunirea de urgenta al Consiliului de Administratie al Unifarm pentru a lua ”deciziile” cu privire la acesta. ”Astept aceasta reactie a Consiliului de Administratie…

