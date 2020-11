Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Varlaam, caruia i se spunea "Padre" si care era staret al Manastirii Partos din judetul Timis a murit luni, 2 noiembrie 2020, la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, unde era internat cu COVID-19. Anuntul mortii lui "Padre" a fost facut pe pagina de Facebook a…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, pompierii din județul Timiș i-au indemnat pe cetațeni sa doneze plasma la Centrul de Tranfuzii din Timișoara pentru a-l putea ajuta pe parintele Varlaam. Citește și: Varlaam Almajanul, staretul manastirii Partos, in stare grava dupa ce a luat Covid. Apel…

- Sarbatoarea Tuturor Sfinților sau Luminația, este o sarbatoare creștina in care sunt sarbatoriți toți sfinții. In bisericile occidentale (Romano-Catolica, Anglicana, bisericile protestante) sarbatoarea se ține in ziua de 1 noiembrie. Ziua Mortilor In bisericile rasaritene – Ortodoxa și Greco-Catolica…

- Dupa ce patriarhul Daniel a vorbit despre interdicțiile impuse de autoritațile comuniste in 1989, privind pelerinajul la Sfantul Dimitrie, iar "peste cateva luni, regimul a cazut", gazetarul Cristian Tudor Popescu a avut o replica.„In toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfantului Dimitrie cel Nou,…

- "Si eu sunt credincios, cu toate astea cred in dovezile stiintifice care arata ca purtarea mastii si distantarea sociala sunt singurele masuri care impiedica infectarea. Sunt foarte curios daca acesti oameni poarta sau nu masca la acea adunare. Acestea sunt situatiile care ne-au adus in situatia…

- Ecologiștii timișeni, deși s-au organizat relativ tarziu pentru alegerile de anul acesta, cresc de la o zi la alta, și in sondaje, dar mai ales la nivel de echipa. Conferința de presa de miercuri a avut in prim plan organizația municipala Timișoara a Partidului Ecologist Roman a carei echipa s-a imbogațit…

- Florin Piersic, 84 de ani, a petrecut ultima jumatate de an la Cluj-Napoca, acolo unde are o casa. Toata perioada a incercat sa stea departe de oameni, intalnindu-se foarte rar și scurt cu prietenii apropiați. A avut timp sa citeasca și mai ales, sa repete pentru piesa "Straini in noapte". Actorul…