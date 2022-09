Stiri pe aceeasi tema

- ​Milano iși extinde popularitatea pe piața asiatica, alegand sa-și lipeasca imaginea de echipa de fotbal a Italiei care este in China, de doi ani consecutivi, cea mai iubita, potrivit cercetarii YouGov.

- Experții Consiliului Concurenței, Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), OPCOM și din partea Ministerului Energiei vor investiga „fluctuațiile neobișnuite” pe piața tranzacționarii energiei, anunța premierul Nicolae Ciuca. „Am solicitat o serie de controale pe piața tranzacționarii…

- Cererea noua pentru spatiile de birouri din Bucuresti aproape s-a dublat in primul semestru, la peste 70.000 de metri patrati (mp), comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce ritmul anualizat al cererii noi se situeaza la niveluri pre-pandemice, estimeaza analistii unei companii de…

- Manifestarile dedicate Zilei Imnului Național se vor desfașura in municipiul Satu Mare, pe platoul din Piața 25 Octombrie, incepand cu ora 10,00, anunța doar Instituția Prefectului Satu Mare. Ceremonialul militar organizat pentru marcarea acestui eveniment va cuprinde: – Prezentarea onorului; – Binecuvantare…

- Fundasul Alessio Romagnoli, ex-capitan al lui AC Milan, a semnat un contract pe cinci ani cu Lazio Roma, conform Reuters care citeaza clubul din Serie A, potrivit Agerpres.Romagnoli, 27 ani, al carui acord cu campioana Italiei a expirat la finele sezonului trecut, s-a alaturat echipei lui Stefan Radu…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunța retragerea de pe piața a unui sortiment de bomboane marca „Te Ador” și altul - marca „Rifero”, precum și a unui produs de panificație. ANSA a depistat prezența substanțelor care pot provoca alergii sau intoleranta pentru unii consumatori in…

- Ministerul Justitiei reactioneaza la articolul publicat marti de stiripesurse.ro, in care se mentiona existenta site urilor care dau impresia ca sunt ale Registrului National de Publicitate Mobiliara, dar in realitate apartin avocatului Ciprian Bara, care are cea mai mare cota de piata dintre agentii…

- Ultimul meci din aceasta vara al Nationalei Romaniei, difuzat in exclusivitate de Prima TV, a plasat postul de televiziune pe primul loc in topul audientelor. Marti, pe intervalul partidei dintre Romania si Muntenegru, 21:45-23:39, Prima TV a fost pe locul I atat la nivel national, urban, cat si…