- Etapa a treia de vaccinare incepe in luna aprilie. O hotarare de guvern spune ca detinuții vor avea prioritate la vaccinare, chiar inaintea populației generale. Aceasta etapa, numita a treia A și cuprinde printre alții și persoanele private de libertate. Acestea fac parte dintr-o lista ce mai cuprinde…

- CHIȘINAU 31 dec - Sputnik. Ministrul Economiei susține ca in ultimele noua luni ale anului PIB-ul s-a diminuat cu 8,2%, iar acest fapt a fost cauzat de comerțul interior, exterior, transport și depozitare, sectorul HoReCa și cel agricol, toate afectate de criza pandemica. © Sputnik / Mihai…

- Ieri, 17 noiembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 6352/2020 pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Școalii „Lucian Blaga”, clasele 0-VII din orașul Ocna Mureș”. Proiectul a fost depus pe Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritara 10:…

- Ziarul Unirea Școala Gimnaziala „Lucian Blaga” Ocna Mureș va fi modernizata cu fonduri europene: A fost semnat contractul de finanțare de peste 12 milioane de lei Marți 18 noiembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 6352/2020 pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca ”economia din Romania este printre economiile care se afla intr-una dintre cele mai bune situatii la nivel european”, el aratand ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile publice, productia industriala si numarul de angajati cu contract de munca au crescut si…

- ”In ceea ce priveste economia, am vesti bune. Investitiile publice in Romania au fost cele mai mari investitii din ultimii 10 ani, pe primele noua luni am depasit investitiile totale de pe anul 2016-2017 si dintre tarile europene suntem singura tara in care investitiile publice au avut o influenta pozitiva…