Stiri pe aceeasi tema

- Un camion cu numere de inmatriculare romanești, care se deplasa dinspre Vigo, a luat foc marți dupa-amiaza in timp ce circula pe A-52, langa Fumaces (Rios), a anunțat site-ul La Voz de Galicia. Potrivit sursei citate, șoferul a apucat sa se evacueze la timp din cabina și a scapat nevatamat. Camionul,…

- Stadiul evolutiei serviciilor de proiectare pe sectorul Targu Mures - Targu Neamt al autostrazii A8 este analizat in fiecare zi de luni, deoarece exista o incapacitate constatata la firma de proiectare, afirma directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Mariana…

- Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, „personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic". A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania.…

- Presedintele si premierul au inaugurat primii kilometri din A7 - varianta ocolitoare Bacau. Orban: ”Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, in urmatorii 4 ani” Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au participat, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada…

- Ministerul Transporturilor a anunțat inchiderea depunerii de oferte pentru construirea celei mai dificile secțiuni a autostrazii Sibiu - Pitești: Secțiunea 3, Cornetu - Tigveni, in lungime de 37,4 km. S-au depus 15 oferte, cele mai multe de la firme din China și Turcia. Miza licitației: un contract…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- ⬤ Efecte sigure pe termen mediu și lung, daca se continua ritmul susținut al dezvoltarii infrastructurii de transport, la care suntem martori mai ales in cazul Regiunii București – Ilfov: calitate mai buna a vieții și creșterea competitivitații economice – adica dezvoltare adevarata Realizarea noii…

- Violeta Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor anunța, aproape saptamanal, ca se fac pași mari in proiectele privind construirea drumurilor de mare viteza din Romania. Printre aceste proiecte prezentate ca fiind avansate, cel puțin pe partea…