- Taxa pe cifra de afaceri va cauza pierderi cuprinse intre 35% si 83% companiilor din sectorul distributiei de bunuri, sustin reprezentantii Asociatiei Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR).

- Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) critica taxa pe cifra de afaceri și susține ca va duce la prabușirea acestui sector in Romania. „In baza semnalelor primite de la membrii din teritoriu si a analizelor facute cu privire la activitatea partenerilor nostri din comertul…

- Impozitarea microintreprinderilor, incepand cu 1 ianuarie 2024, se va face in funcție de cifra de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat intr-o intervenție pentru Antena 3 cum se vor calcula. Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru microintreprinderile cu afaceri sub 300.000 lei și…

- Routier European Transport, companie de transport cu capital integral romanesc, este unul din jucatorii mari de pe piața de transport-logistica din Romania, cu o activitate de peste 15 ani și o cifra de afaceri de peste 50 de milioane Euro, realizata in 2022. Compania are deschise filiale in Europa…

- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anunțat saptamana trecuta pe Facebook, ca, „dupa negocieri extrem de dure”, premierul Ciolacu a impus in coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile multinationale care ”exporta practic tot profitul in paradisuri fiscale”.Masura…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, a crescut cu 1,3 puncte, in luna iulie a acestui an, pana la valoarea de 55,5 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de 5,0798 lei pentru un euro, respectiv…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat daca vom avea impozit de 1% pe cifra de afaceri la multinationale sau vom avea impozit pe transferurile de profit, ca este onest ca toate companiile care fac profit in Romania, indiferent ca sunt straine sau romanesti, sa plateasca taxe. El a mai spus…