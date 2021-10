Stiri pe aceeasi tema

- 8 total views Conducerea Consiliului Județean Valcea anunța continuarea asfaltarii pe DJ 605 A – sector Berbești! Curand, RAJDP a finalizat lucrarile de asfaltare pe inca un sector de 1,5 km din DJ 605 A, la Berbești,un drum pe care societatea a reușit, pana in prezent, sa il reabiliteze pe distanțe…

- Mircea Hava, eurodeputat PNL si fost primar al municipiului Alba Iulia timp de 24 de ani, lanseaza un val de critici la adresa noii conduceri PNL si la adresa guvernantilor, principalele nemultumiri fiind fata de modul cum a gestionat pandemia, inclusiv prin organizarea unui Congres cu 5000 de delegati.

- DNA a anunțat, in cursul zilei de astazi, ca a inceput urmarirea penala a deputatului PNL de Timiș, Cosmin Șandru, și a directorului... The post Urmarit penal pentru dare de mita, deputatul liberal de Timiș, Cosmin Sandru, se autosuspenda din partid appeared first on Renasterea banateana .

- In ton cu linia partidului, Alin Nica, șeful PNL Timiș, se gandește la momentul in care un nou executiv liberal va fi din nou ”plin” și va putea emite ordonanțe. Liderul local a prezentat o parte din mecanismul prin care se va realiza propunerea Executivului Cițu de plafonare a prețurilor la electricitate.…

- PNL Timiș a anunțat, miercuri, ca nu va gira și nu va susține niciun demers de creștere a unor taxe sau impozite și nici majorarea prețului gigacaloriei, „acestea fiind pare-se principalele obiective de pana acum ale USR+ și ale echipei condusa de Dominic Fritz”. „Intr-o incercare disperata de a abate…

- Fostul primar nu-l scapa din ochi pe actualul primar. Marți dimineața, Nicolae Robu anunța pe pagina sa de Facebook ca in cadrul conferinței de presa, care a inceput la ora 10, Dominic Fritz va semna contractul pentru livrarea a 44 de autobuze electrice, ceea ce s-a și intamplat. Caștigatoare a fost…

- Parlamentarul liberal Ben Oni Ardelean a reacționat extrem de dur la auzul veștii ca administrația timișoreana intenționeaza sa mareasca de anul viitor impozitele și taxele locale. „Salvatorul” Dominic Fritz, dupa ce i-a fost declarata ilegala in prima instanța organigrama schimbata cu surle și trambițe,…

- Fostul presedinte al PNL Timis si primar al Timisoarei, Nicolae Rou, a explodat dupa ce in spatiul pulic au aparut unele dovezi ca Alin Nica l-ar fi sabotat la alegerile locale de anul trecut. El afirma ca ar exista o intelegere si pentru alegerile din 2024 intre Alin Nica si Dominic Fritz. El sustine…