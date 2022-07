Adrian Chesnoiu, audiat de DNA într-un dosar de concursuri de angajare Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu este audiat luni dimineata la DNA Timisoara, in dosarul in care este acuzat ca a intervenit in cazul unor concursuri de angajare si care a dus la demisia sa din functia, informeaza News.ro. La sosire, Chesnoiu a precizat ca nu va da niciun fel de declaratii decat cand se va finaliza totul, argumentand ca nu este adeptul justitiei televizate. Conform DNA, „in perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoana din subordine, la vremea respectiva membru in mai multe comisii de examinare, sa-i furnizeze unui coleg (persoana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

