Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a discutat, marți, cu delegația condusa de Johannes Hahn, comisarul european pentru buget și administrație, despre principalele masuri luate de Romania in ceea ce privește accelerarea atragerii fondurilor europene și implementarea reformelor aferente Planului Național…

- “In primul rand, este vorba de o eficientizare a cheltuielilor publice, o incercare, practic, o sa fie o ordonanta de masuri fiscal-bugetare care duce pe o serie de canale cheltuielile care au fost alocate in bugetele ordonatorilor de credite pe mai multe componente din punctul nostru de vedere, care…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca Romania este in grafic in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data. „Suntem in regula (cu deficitul – n.r.). Sambata o sa aveti iar…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat marti ca Romania este „in regula” in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data.

- Adrian Caciu spune ca Romania trebuie sa reduca deficitul de cont curent si deficitul balantei comerciale pentru o crestere a ratingului de tara. Reactia acestuia vine dupa ce Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila.…

- Statul e pe cale sa dețina propria companie de asigurari. Adrian Caciu a cerut CEC ca intr-o luna sa se autorizeze la ASF. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca este de acord ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. „Nu…

- Ne mentinem orientarea de a adera la zona euro in 2029, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, in cadrul evenimentului Economist Impact.Se schimba banii si in Romania, dar in 2029. „Daca PNRR se va implementa in totalitate, putem sa gr[bim aceasta accedere mai devreme de 2029. Vom avea și criterii…

- Senatoarea USR Anca Dragu a atras atentia, in plenul de miercuri al Senatului unde a avut loc dezbaterea „Ora Guvernului” la care a fost invitat ministrul de Finante Adrian Caciu, ca Romania a imprumutat sume foarte mari, la care se adauga si dobanzi la fel de mari, pe care romanii le vor plati in urmatorii…