- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu, indemnandu-i pe romani sa se adapteze la oferta pieței. El a aratat ca sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare a plații ratelor.