Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra etapa din Campionatul National de Drift va avea loc in weekend pe una dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania, TransRarau, acolo unde si-au anuntat prezenta piloti din trei tari, informeaza Romanian Drift Community intr-un comunicat remis AGERPRES. Confruntarea…

- Cea de-a patra etapa din Campionatul National de Drift va avea loc in acest weekend pe una dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania, TransRarau, acolo unde si-au anuntat prezenta piloti din trei tari, informeaza Romanian Drift Community printr-un comunicat.

- Pasionatii de masini si adrenalina sunt asteptati duminica la cea de-a doua etapa a Campionatului Moldovei de Autoslalom. In cadrul competiției, cei mai buni piloți de curse din țara isi vor etala maiestria in a conduce cu viteza printre obstacole.

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul rutier este oprit in intervalele 8.30 - 13.00 si 14.15 - 20.00, pe ambele sensuri de mers ale DN 1E, intre Brasov si Poiana Brasov, unde se desfasoara Campionatul National de Viteza in Coasta. Evenimentul va fi monitorizat de echipaje…

- Razvan Trisnevschi s-a impus in etapa a doua din Campionatul Național de Slalom Paralel, la bordul unui Mitsubishi Evo 9. El a fost urmat in clasamentul Clasei Open de Danut Budai si Bogdan Rogoz.

- Weekendul trecut a fost unul plin pentru tot motorsportul romanesc, In afara de Raliul Transilvaniei, derulat la Cluj, s-au mai desfasurat prima etapa din Campionatul National de Rally Ride si etapa a treia din Campionatul National de Viteza in Coasta 2, Trofeul Harghitei.

- Etapa clujeana disputata in weekend a punctat in doua competiții: Tour European Rally, fapt ce a atras și 11 echipaje din afara Romaniei și Campionatul Național de Raliuri, unde 90 de mașini s-au inscris la start.

- In organizarea F.R. Orientare cu sprijinul CSU Brasov, in cartierul Noua si statiunea Poana Brasov s-a desfasurat Campionatul National pe Echipe la Orientare in Alergare, Cupa CSU Brasov ed. XVI si Trofeul Tara Barsei, etapa de oras contand si ca etapa a III a in Campionatul National de Parc O Tour,…