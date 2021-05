Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest este partener asociat in cadrul proiectului european FOODRUS. Acesta este un proiect social bazat pe inovare, care iși propune sa limiteze pierderile și risipa de alimente la nivel european.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Europei" in data de 9 mai. "In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, "Ziua Europei" este un…

- Mii de romani posteaza mesaje de revolta pe pagina de Facebook a castelului Riegersburg, detinut de printul Emanuel von und zu Liechtenstein . De asemenea, romanii au intrat si pe pagina Google aferenta castelului, unde posteaza comentarii si incearca sa scada ratingul locatiei. „Shame on you! (Sa-ti…

- Este Visul American pentru sectorul turistic cu probleme din Europa: președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anunțat ca turiștii americani complet vaccinați ar putea vizita UE in aceasta vara. Dar SUA reprezinta o proporție mica de calatori in țari dependente de turiști, cum ar…

- Un reprezentant de prim rang al Agentiei Europene a Medicamentului spune explicit ca exista o legatura intre serul britanic AstraZeneca si cazurile de tromboza. Si toata Europa asteapta maine explicații oficiale ale agenției.

- Acest experiment ar permite gasirea unei soluții la nivelul intregii țari in ceea ce privește reluarea festivalurilor de muzica din vara și din toamna, a declarat Emil Boc, primarul Clujului, la Digi24. Modelul edilului este un concert rock din Barcelona , Spania, unde 5.000 de oameni au participat…

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. ‘Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…