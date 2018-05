Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- In contextul eforturilor pe care Romania le depune in vederea adoptarii monedei Euro, inca o veste buna de la Bruxelles - Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate distinct fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a spus, la finalul întrevederii avute cu premierul Viorica Dancila, ministrul Finanțelor, și șeful BNR, Mugur Isarescu, ca prețurile au crescut din cauza unor ”factori externi”. ”Sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj, prin intermediul consilierului prezidential Cosmin Marinescu, prin care isi arata sustinerea fata de demersul de a se infiinta Comisia Nationala de trecere la moneda euro “In mesajul transmis cu prilejul reuniunii, presedintele Romaniei,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține masura Guvernului de a organiza Comitetul național pentru aderarea la Zona Euro. El susține ca pentru a realiza acest obiectiv este nevoie de obținerea consensului național, ceea ce BNR nu are forța necesara sa obțina. Citește și: Mugur Isarescu, atac…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Mugur Isarescu a precizat la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea un studiu de impact. 'In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii '90 si sub presiunea istoriei, a timpului,…