Adolescentul care și-a omorît prietenul pentru un joc, condamnat Adolescentul din Orhei, care și-a ucis amicul minor pentru o consola de jocuri Xbox, a fost condamnat la 10 ani și șase luni de inchisoare. Acesta e invinuit pentru doua capete de acuzare, precum tilharie și omor intenționat. La fel, reprezentantul legal al minorului condamnat a fost obligat sa achite in folosul succesorului parții vatamate un prejudiciu moral și material de 410.000 de lei și inca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

- Adolescentul din Orhei, care și-a ucis amicul minor pentru o consola de jocuri Xbox a fost condamnat la 10 ani și 6 luni inchisoare. Verdictul a fost dictat dupa ce Procuratura raionului Orhei i-a demonstrat vina pentru doua capete de acuzare: talharie și omor intenționat, informeaza PG intr-un comunicat.

- Procurorii au finalizat urmarirea penala și au expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui adolescent din Orhei, care și-a ucis amicul minor pentru o consola de jocuri Xbox, informeaza Procuratura intr-un comunicat de presa.

- Baiatul de 14 ani, din orasul Orhei, care si-a ucis acum doua luni amicul de 12 ani, pentru o consola de jocuri, a fost trimis pe banca acuzatilor.Crima a fost comisa la mijlocul lunii ianuarie, in subsolul unei cladiri parasite din Orhei.

