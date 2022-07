Adolescentă din Gorj căutată de poliție, după ce a dispărut de acasă în toiul nopții O fata de 14 ani este cautata de poliție dupa ce a disparut noaptea trecuta de la domiciliu. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați prin apelul unic 112, de catre o femeie de 30 de ani, din comuna Matasari, despre faptul ca fiica sa, Panainte Margareta-Rebeca, de 14 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in timpul nopții, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțimea 1,60 metri, greutate aproximativ 50-55 kilograme, par șaten, lung, ochii verzi, ten inchis, conformație atletica, fața ovala. La momentul plecarii, minora purta o pereche de adidași de culoare maro.Activitațile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

