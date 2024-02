Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au declansat, sambata, mecanismul ”Alerta rapire copil” dupa ce o fata de 15 ani din Targu Ocna ar fi fost urcata intr-o masina de doua persoane necunoscute. Astfel, au fost incepute ample actiuni de cautare, fata fiind gasita in municipiul Bacau. Ea a fost dusa la sediul Politiei pentru…

- O fata de 15 ani din orașul Targu Ocna a fost rapita sambata de doua persoane necunoscute. La nivelul județului, fost declanșat mecanismul „Alerta rapire copil”, constituindu-se celula de criza.„La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 13.45, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau…

- Din cercetari a reieșit faptul ca, la data de 10 februarie a.c., in orașul Targu Ocna, minora ar fi fost urcata intr-un autoturism, impotriva voinței acesteia, de catre doua persoane necunoscute, plecand cu aceasta intr-o direcție necunoscuta.S-a declanșat mecanismul „Alerta rapire copil”, constituindu-se…

- Politistii fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un batran din Alba folosind metoda „Accidentul”, informeaza News.ro. Politistii din Alba Iulia au fost anuntati sambata ca un barbat, de 82 de ani, din municipiu a fost pagubit cu suma de 32.000 de lei. „Barbatul…

- Ana Maria Miclescu, in varsta de 11 ani, a fost rapita joi, 25 ianuarie, de patru barbati si o femeie. Politia Romana a declansat mecanismul de alerta raire copil si solicita ajutorul populatiei pentru gasirea minorei, relateaza News.ro.Disparitia minorei a fost anuntata prin apel la 112 in jurul orei…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in comuna Agaș, sat Preluci, in urma caruia au fost ranite doua persoane. La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala de stingere, o descarcerare, o ambulanța SMURD și o ambulanța SAJ. In accident au fost implicate doua autoturisme și doua…

- Politistii din Targu Jiu au demarat o ancheta, miercuri seara, dupa ce au fost sesizati ca persoane necunoscute au furat bijuterii de argint dintr-un magazin. Prejudiciul nu a fost inca stabilit.„La data de 10 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati de…

- Autoturismul implicat in accidentul de pe drumul european E85, in localitatea Racaciuni, soldat cu moartea a doi copii si ranirea altor sase persoane, avea anvelope de vara, sustin reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Bacau conform Agerpres.roPotrivit acestora, masina, in care se aflau…