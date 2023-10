Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita au deschis o ancheta dupa ce o fata de 13 ani din Selaru a fost gasita inconstienta in baie, ulterior fiind declarat decesul, scrie News.ro.”La data de 5 octombrie a.c., in jurul orei 22:46, politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Petresti au fost sesizati de…

- Accidentul a avut loc marți, 15 august, in satul Peciu Nou din județul Timiș, dupa ce structura caruselului a cedat, iar acesta s-a prabușit in momentul in care trei fete se aflau pe el, potrivit publicației locale Tion. O fetița de 11 ani a fost ranita și a avut nevoie de ingrijiri medicale. In acest…

- Cei doi politisti au intervenit in urma unui apel la 112, in care se reclama scandal pe strada si muzica data la un volum foarte ridicat.Ajunsi la fata locului, politistii au fost agresati de petrecaretii nemultumiti ca au fost pusi sa se legitimeze. Un suspect a fost incatusat de politisti, insa acesta…

- Politistii din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București (DGPMB) – Secția 26 Poliție au fost sesizați, miercuri dimineața, in jurul orei 06.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o fetița ar fi cazut in raul Dambovița."Intrucat s-a constatat ca aspectele sesizate se confirma,…

