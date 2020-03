Stiri pe aceeasi tema

- O minora a disparut vineri din Recaș, județul Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii ei. Ați vazut-o? Minora de 16 ani a disparut din Recaș in 20 martie, in jurul orei 21. Pe fata de 16 ani o cheama Estera Moldovan și ar fi plecat voluntar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 23 de ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. In data de 16 februarie a.c., in jurul orei 04:20, NISIPEANU MADALIN-IONUT ar fi plecat din zona Complexului Sudentesc din Timișoara cu un…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 17 de ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. „In data de 08 februarie a.c., Alba Ana-Maria Clara ar fi plecat de la domiciliul din localitatea Periam, strada Visinului judetul…

- Patru persoane mascate au incercat sa smulga un bancomat din perete legandu-l de masina, la o banca din Arad. Hotii au fortat si o usa pentru a ajunge la ghiseul de schimb valutar, dar au fugit cand au fost surprinsi de un angajat. Potrivit Politiei Arad , un apel la 112 a sesizat, in zorii zilei de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale a declansat o ampla operatiune pentru gasirea unei minore, Claudia Vasilica Formagiu, de 17 ani, care... The post Claudia a disparut de aproape 24 de ore in Timis. Fata de 17 ani este de negasit appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „In data de 28 decembrie a.c., BOKIȘ DENISA-CLAUDIA ar fi plecat de la locuința de domiciliu din municipiul Timișoara, bld.Take…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Lenauheim, judetul Timis. In noaptea de 27 spre 28 decembrie a.c., ZVUNCA ALICE NICOLETA ar fi plecat din comuna Lenauheim, judetul Timis, unde se afla…