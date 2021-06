Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul naționalei Germaniei, Antonio Rudiger, a facut un gest ciudat in timpul partidei cu Franța, de la EURO 2020. Intr-o scena bizara, spre finalul primei reprize, Rudiger pare ca il mușca de spate pe Pogba, dupa care il atinge pe piept, in timp ce francezul protesteaza. Did Rudiger really just…

- In data de 28.05.2021, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un minor in varsta de 16 ani care a declarat ca, in cursul serii, in timp ce se afla in scara unui bloc din municipiul Hunedoara, a fost lovit, din spate, de o persoana care purta o gluga pe cap si care i-a sustras telefonul…

- Un barbat de 30 de ani din Scarisoara Noua (comuna Petresti) și-a injunghiat fratele (de 31 de ani). Victima a fost transportata in stare grava la spital. Barbatul necesita 16-18 zile de ingrijiri medicale. Polițiștii din Petrești au stabilit faptul ca in jurul orei 05.50, in urma unui conflict spontan…

- Sorin Bontea apare saptamanal la Antena 1, in emisiunea „Chefi la cuțite” . Bucatarul nu și-a prezentat niciodata familia la TV, soția nu a mers in nicio emisiune televizata. Iata ca acum a facut dezvaluiri despre viața personala, chiar despre mama lui. Sorin Bontea are o familie frumoasa cu care foarte…

- Sorin Bontea e unul dintre cei mai indragiți bucatari din Romania. Apare saptamanal la Antena 1, in emisiunea „Chefi la cuțite”, dar fanii lui nu cunosc detalii despre viața lui inainte de celebritate.Bucatarul de la Antena 1 a facut armata, iar in anul 1991 a terminat stagiul de antrenament, dupa Revoluția…

- Lucian Viziru și familia lui au parasit Romania și s-au stabilit in Germania, in urma cu ceva timp. Artistul nu a mai fost in țara de patru ani și planuiește sa faca asta, in luna august a acestui an. Fratele lui Augustin Viziru a povestit despre planurile sale și despre viața ca antrenor de tenis peste…

- Cel mai tanar miliardar al lumii se numește Kevin David Lehmann, are 18 ani și este din Germania. Averea lui este de 3,3 miliarde de dolari, fiind inclus in clasamentului anual al miliardarilor intocmit de Forbes și lansat pe 6 aprilie.

- Madalain Pohace, fratele geaman al militarului de 24 de ani care s-a inecat in mare, La Constanța, in urma cu doi ani, a murit și el, astazi, in urma unei lupte grele cu o boala nemiloasa. Tanarul suferea de o tumora cerebrala care nu l-a mai lasat sa traiasca.