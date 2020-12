Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor eticheta exporturile coloniilor israeliene din Cisiordania ocupata ca provenind din Israel, a anuntat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, care efectueaza prima vizita a unui sef al diplomatiei americane intr-una din aceste colonii, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Toti…

- Saeb Erekat, care a condus negocierile palestiniene pentru statalitate, a murit la 65 de ani din cauza noului coronavirus, potrivit www.timesofisrael.com . Saeb Erekat, un diplomat palestinian care a petrecut decenii conducand negocierile cu Israelul, a murit marți dimineața, la varsta de 65 de ani,…

- Fortele israeliene au distrus locuintele a aproape 80 de palestinieni intr-o operatiune majora in Valea Iordanului, in apropiere de Tubas, in Cisiordania, au indicat miercuri martori si responsabili de ambele parti, potrivit France Presse, anunța AGERPRES."Fortele de ocupatie israeliene au…

- Autoritatile israeliene intentioneaza sa aprobe construirea a zeci de case în colonii evreiesti situate în zona orasului Hebron, în Cisiordania, anunta organizatia antiocupatie Pace Acum (Peace Now), conform Agentiei France-Presse si cotidianului Times of Israel. Potrivit organizatiei…

- Presedintele Kargazstanului, Sooronbai Jeenbekov, a decretat vineri starea de urgenta in capitala Biskek si a ordonat desfasurarea armatei pe strazile orasului, transmite Reuters. Masurile anuntate printr-un comunicat includ interdictii de circulatie de vineri, ora 20.00, pana in 21 octombrie, ora…

- Dezvoltarea localitaților rurale din Republica Moldova este facilitata de activitatea Grupurilor de Acțiune Locala, care reprezinta parteneriate ale sectorului public, antreprenorial și civic și datorita micro-proiectelor implementate, genereaza oportunitați și noi locuri de munca. Despre potențialul…

- Armata de Aparare Artsakh (Nagorno-Karabakh) a reușit sa opreasca atacul pe scara larga lansat astazi de Azerbaidjan. Shushan Stepanyan, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Armenia, a scris despre acest lucru sambata pe pagina sa de Facebook, noteaza news.am.„Intr-una din direcții,…

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei au incalcat duminica armistitiul cu fortele guvernamentale, ranind un soldat, a afirmat armata ucraineana, potrivit Reuters, relateaza News.ro.Fortele rebele ar fi folosit un lansator de grenade asupra soldatilor in zona Krasnohorivka. Armata…