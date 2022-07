Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani dintr-o comuna din Vaslui a murit dupa ce ambulanta in care era resuscitat dupa un accident a fost implicata, la randul ei, intr-un accident, in timp ce-l transporta la spital. Dublul accident a avut loc pe 29 iunie, cand baiatul de 14 ani a fost prima data accidentat foarte grav…

- DOLIU… Deznodamant dureros in cazul copilului de 14 ani, din satul Vulpașeni, comuna Bacani, care a fost victima a doua accidente rutiere consecutive. Baiatul nu a mai putut lupta și s-a stins la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Inițial, copilul a fost accidentat in satul sau de un autoturism, iar…

- Copilul de 14 ani a fost gasit in stop cardio-respirator dupa ce a fost lovit de un autoturism in localitatea vasluiana Vulpașeni, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanța al Județului (SAJ) Vaslui. In drum spre spital, ambulanța a fost implicata intr-un accident rutier. Baiatul de 14 ani…

- O ambulanta care transporta la Spitalul Municipal de Urgenta Barlad un adolescent in varsta de 14 ani, victima unui accident rutier, a fost lovita, miercuri dupa-amiaza de o masina la intrarea in municipiul Barlad, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta al Judetului Vaslui. ‘Un pieton de…

- Adolescentul a venit impreuna cu un coleg sa faca baie in apa lacului de la Moreni. Baiatul a intrat in apa, dar nu a mai putut sa iasa. Prietenul lui a sunat imediat la 112 cand a vazut ca nu mai iese la suprafața. Salvatorii au intervenit de indata și l-au cautat mai bine de doua ore pana l-au gasit. Cadrele…