- Alexia Eram a inceput al doilea an universitar in aceasta toamna și i-a fost extrem de greu sa se desprinda de Romania, mai ales ca toata vara a petrecut in brațele iubitului sau, Mario Fresh, dar și alaturi de prietenii sai.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs ieri, la ora locala 13:53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), citat de Agerpres. Cutremurul a avut loc la o adancime de 147 de kilometri in apropierea…

- Potrivit oficialilor citati de CNN, se așteapta ca administrația Trump sa anunțe ca intenționeaza sa paraseasca tratatul „Open Skies” (Cer deschis), o mișcare ce este condamnata vehement de democrații din Congres, potrivit stirileprotv.roDecizia Casei Albe de a parasi tratatul, care va fi…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania sustine decizia de numire a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european, a precizat Biroul de Presa al Uniunii. "Pozitia noastra in privinta numirii Laurei Kovesi nu s-a schimbat din primavara. Daca doamna Kovesi este considerata potrivita…

- Motto : „Școala este fabrica umanitații”. COMENIUS ( Jan Amos KOMENSKY, 1592-1670), umanist și pedagog ceh In aceasta toamna, la 1 octombrie 2019, se vor implini 100 de ani de la inființarea Liceului „Simion Barnuțiu” (din 1 septembrie 2004, Colegiu Național) – un eveniment cu rezonanța in orașul spiritualitații…

- EXPERIENTA… “Niciodata nu trebuie sa te simti rusinat de mediul din care provii, pentru ca, oricat de mic ai fi, poti face lucruri mari”. Este concluzia unei tinere din Vaslui, care a participat la Scoala de Vara Camp Kennedy Rural, organizata de Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American…

- Ce cauta politicienii la școala? Sa invețe – nu este raspunsul corect, de cele mai multe ori. La deschiderea școlilor, pe 9 septembrie, s-au dus sa impresioneze, pentru a „culege” voturile parinților și profesorilor. Care nu sunt deloc puține, ținand cont ca in Romania au inceput școala sau gradinița…