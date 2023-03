Adobe a prezentat o serie de instrumente bazate pe AI Adobe se pregateste sa intre in hora de nestavilit a produselor de AI generativ lansate in avalansa de companiile de tehnologie, in frunte cu Microsoft, de la aparitia lui ChatGPT, pe finalul anului trecut. Acum, Adobe a anuntat o serie de instrumente care pot crea continut pe baza comenzilor scrise, serie pe care o va promova sub brandul Firefly si va fi integrata in Photoshop si celelalte produse de creatie ale companiei. AI-ul va putea genera imagini, audio, video, ilustratii si modele 3D, toate pe baza de comenzi scrise. In urma comenzii, acesta va returna mai multe sugestii. Utilizatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

