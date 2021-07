Dupa afisarea rezultatelor finale la Evaluarea Nationala, urmeaza o noua etapa importanta pentru absolventii claselor a VIII-a: alegerea liceului potrivit. Anul acesta inscrierea la liceu se face in perioada 16-22 iulie. Admitere liceu 2021. Amiterea la liceele din Romania se face in funcție rezultatele obținute in timpul celor patru ani de studiu in ciclul gimnazial și notele de la Evaluarea Naționala. Prima etapa a repartizari computerizate va avea aloc in perioada 16 – 22 iulie 2021. Admitere liceu 2021. De ce trebuie sa tina cont elevii cand isi aleg liceul Absolvenții clasei a VIII-a vor…