- Notoritatea capatata in lumea fotbalului adevarat și pasiunea pentru frumos l-au convins pe mereu elegantul Adrian Mutu sa depașeasca statutul de model pentru elegante ținute. Dupa linia de pantofi sport personalizați ”AM 10” și bautura izotonica ce-i poarta numele, Adrian Mutu debuteaza și in lumea…

- Formatia AS Roma s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, trecand in optimi de echipa de liga secunda Lecce, scor 3-2, potrivit news.ro Invingatorii au marcat prin Kumbulla ’40, Abraham ’54 si Shomurodov ’81. Pentru Lecce a inscris Calabresi, in minutul 14.Citește…

- AC Milan nu a reușit sa profite de remiza dintre Atalanta și Inter și ramâne pe locul secund în Serie A, dupa ce a pierdut surprinzator cu Spezia, pe teren propriu, scor 2-1. Tot în etapa a XXII-a din campionatul Italiei, Napoli a obținut o victorie importanta pe terenul Bolognei.…

- Mijlocul saptamanii adduce meciuri de top in Europa și la Cupa Africii, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Inter Milano - Juventus (ora 22:00) cota 1.85 Inter traverseaza o perioada extraordinara și a caștigat 9 din ultimele 10 meciuri. De cealalta parte, Juventus nu are un sezon prea…

- Juventus și Napoli au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat la Torino, joi seara, în etapa a XX-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Mertens ('23) a deschis scorul pentru Napoli, în timp ce Chiesa ('54) a egalat pentru Juventus.Rezumatul partidei dintre…

- Napoli s-a distrat pe propriul teren cu Lazio, într-un meci în care Ștefan Radu a fost pe banca de rezerve. A fost 4-0 pentru trupa lui Luciano Spalletti, iar Dries Mertens a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri din weekend. Duelul a facut parte din runda cu numarul XV din…

- Napoli a profitat de înfrângerea suferita de AC Milan și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A. Echipa antrenata de Luciano Spalletti a surclasat-o pe Lazio, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, în etapa a XIV-a a campionatului Italiei.Golurile au fost…

- Formatia Cagliari, cu Razvan Marin integralist, a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Salernitana, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Italiei, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Pavoletti ’73 pentru Cagliari si Bonazzoli ’90 pentru Salernitana.…