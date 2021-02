Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile generate de criza minerilor din Valea Jiului continua. Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu, a demisionat din functie. Decizia sa vine in urma discutiilor pe care le-a purtat vineri cu ministrul Energiei Virgil Popescu. Administratorul special al Complexului…

- Aproximativ 120 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a anunțat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…

- Planul de reorganizare al Complexului Energetic Hunedoara depinde de o soluție a instanței. Depinde daca instanța va emite o sentința in ceea ce privește tabloul creditorilor. Daca acesta va ramane definitiv, abia apoi se va trece la intocmirea planului de reorganizare. Administratorul special al…