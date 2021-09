Administratorul municipiului Bistrița, liberalul Ioan Peteleu, s-a stins din viața in aceasta dimineața, la varsta de 54 de ani. Acesta a decedat acasa, in urma unui stop cardio-respirator, dupa o perioada de suferința data de complicațiile in urma infectarii cu noul tip de coronavirus. Ioan Peteleu nu era vaccinat, iar in urma cu doua saptamani […] Articolul Administratorul public al municipiului Bistrița a murit in urma unor complicații date de infecția cu Covid-19. Nu era vaccinat apare prima data in Someșeanul.ro .