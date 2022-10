Administratorii judiciari ai clubului Wasps au acceptat o ofertă de cumpărare Administratorii clubului londonez de rugby Wasps, plasat in administrare judiciara din cauza problemelor financiare, au acceptat o oferta de cumparare, care insa ramane sa se finalizeze, transmite AFP, potrivit Agerpres.Oferta a fost inaintata de un consortiu alcatuit din fosti jucatori ai lui Wasps si a intervenit dupa anuntul facut vineri de Federatia engleza de rugby (RFU) privind retrogradarea clubului de sase ori campion al Angliei si de doua ori campion al Europei, plasat in redresare judiciara pe 17 octombrie. Wasps nu va mai disputa niciun meci in actualul sezon din Premiership. Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei a anuntat ca a acceptat propunerea omologului sau rus de a forma un hub de gaze. Recep Erdogan a spus in fata parlamentarilor partidului sau ca tarile europene pot obtine gaz rusesc din acest hub, care va fi construit pe teritoriul Turciei.

- Nationala de rugby a Angliei, vicecampioana mondiala, va infrunta Irlanda pe 19 august la Dublin, ca parte a pregatirii pentru Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franta din 8 septembrie 2023, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Brian Laudrup, 53 de ani, campion european cu Danemarca in 1992, a fost dat afara de televiziunea la care lucra. Campion european cu vikingii in 1992, Laudrup era analistul-vedeta al postului TV2 la meciurile naționalei. Urma sa comenteze inclusiv Mondialul din Qatar. Dar el a promovat turismul in…

- Cristiano Ronaldo a vrut sa plece de la Manchester United in aceasta vara. Cu toate acestea, starul portughez a refuzat o oferta extrem de buna din punct de vedere financiar, dar din afara Europei și a campionatelor puternice.

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu CS Universitatea Craiova, programat duminica, de la ora 21:30, in runda cu numarul 10 din Liga 1. Dan Petrescu se plange in continuare de programul incarcat și ia in calcul sa schimbe toți fotbaliștii pe care i-a folosit joi, in…

- In 23 iunie 1812, cea mai impresionanta armata a timpurilor moderne, cunoscuta in istorie drept La Grande Armee, trece Niemenul. Cei peste 430.000 de soldati care vorbesc 12 limbi diferite ignora obiectivul acestei adevarate aventuri si-l urmeaza orbeste pe Napoleon, ce-si propune sa reconstituie o…

- Capitanul nationalei de rugby a Australiei, Michael Hooper, nu va juca sambata seara in meciul contra Argentinei, din deplasare, din The Championship, competitia de elita a emisferei de sud, acuzand probleme psihologice si revenind in tara, informeaza Federatia australiana de resort, scrie AFP, potrivit…

- Hege Riise, fosta campioana olimpica (2000), mondiala (1995) si europeana (1993), care a antrenat anul trecut selectionata de fotbal feminin a Angliei, va prelua functia de selectioner al echipei feminine a Norvegiei, a anuntat, miercuri, Federatia norvegiana de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres.Riise,…