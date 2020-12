Stiri pe aceeasi tema

- Un condamnat a fost executat joi in SUA, iar administratia Trump a incalcat astfel o traditie conform careia presedintii in exercitiu care nu mai sunt alesi suspenda punerea in aplicare a pedepsei cu moartea, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Orlando Hall a fost executat cu o injectie letala…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au trimis in judecata un inculpat care a promis, folosind identitați fictive și in schimbul unor sume de bani, ca va interveni pe langa membrii unor comisii din cadrul SIE pentru angajarea unor persoane, potrivit Mediafax.…

- O multime de mesaje de la lideri straini adresate presedintelui ales al SUA, Joe Biden, se afla la Departamentul de Stat, dar administratia Donald Trump il impiedica pe politicianul democrat sa aiba acces la ele, au declarat miercuri pentru CNN surse diplomatice americane apropiate acestui dosar.Citește…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters.Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters. Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare presedinte…

- Departamentul american al Justitiei urmeaza sa dea marti in judecata Google, acuzand gigantul in domeniul tehnologiei de incalcarea legislatiei concurentei, potrivit unei surse la curent cu dosarul, relateaza Reuters.

- Statele Unite au confiscat 92 de nume de domeniu utilizate de Iran, patru dintre ele fiind folosite de site-uri de stiri in limba engleza, a anuntat miercuri Departamentul de Justitie american, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Site-urile au fost identificate cu ajutorul unor informatii provenite…

- Statele Unite au confiscat 92 de nume de domeniu utilizate de Iran, patru dintre ele fiind folosite de site-uri de stiri in limba engleza, a anuntat miercuri Departamentul de Justitie american, potrivit AFP. Site-urile au fost identificate cu ajutorul unor informatii provenite de la Google,…