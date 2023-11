Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) avertizeaza asupra crizei profunde din sistemul de sanatate, cauzata de politicile actuale ale Guvernului. Masurile legislative recente au adus sistemul medical in pragul colapsului, prin deciziile luate și ignorarea crizei din sanatate,…

- In sedinta de joi a Guvernului va fi aprobata si o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgența. Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune acordarea de ajutoare de urgența in suma totala de 1.283.200 lei pentru sprijinirea unui numar total de 306 familii și persoane singure care se afla…

- Dezvaluiri explozive! ISU avertizeaza ca benzinariile și stațiile GPL din București sunt 'surse de risc pentru incendiu' - HARTA INTERACTIVATragedia de la Credevia, localitate situata la mai puțin de 30 de kilometri de București, s-ar putea repeta și in Capitala. Inspectoratul pentru Situații de…

- Ministerul Sanatații a demarat un control inopinat la Spitalul Obregia din Capitala. Reprezentanții ministerului verifica informații aparute in spațiul public legate de posibile acțiuni de corupție in PNRR.”Secretarul de Stat Alexandru Rogobete, coordonatorul PNRR pe Sanatate s-a deplasat pentru a…

