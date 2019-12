Administrația Robu, neinteresată să sprijine GAL Timișoara care a obținut finanțări de șapte milioane de euro pentru dezvoltarea orașului Șapte milioane de euro, aceasta este suma pe care Grupul de Acțiune Locala Timișoara a reușit sa o atraga din fonduri europene pentru dezvoltarea orașului. Cu toate acestea, autoritațile locale, care ar putea beneficia de o parte din acești bani, pentru a imbunatați calitatea vieții cetațenilor din cartierele marginașe ale orașului, refuza sa sprijine GAL-ul. […] Articolul Administrația Robu, neinteresata sa sprijine GAL Timișoara care a obținut finanțari de șapte milioane de euro pentru dezvoltarea orașului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani care alcatuiesc o banda in Belgia sunt suspectii principali in cazul disparitiei unui grup statuar masiv din centrul orasului Bruges, arata Brussels Times. Politia ar avea indicii ca romanii au sustras statuile care erau amplasate langa o fantana din piata Zand, din…

- Klaus Iohannis a castigat și in cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Craiova, dar și in județul Dolj, conform numaratorii paralele realizate de PNL. Iohannis (PNL) a obtinut 51,77% din totalul voturilor valabil exprimate, iar Viorica Dancila (PSD) 48, 23%. Conform rezultatelor trimise…

- Un nou studiu al Societații Romane de Rinologie și Societații Naționale de Medicina Familiei arata ca romanii sunt fruntași in automedicația cu antibiotice. Studiul a fost realizat in luna octombrie a acestui an. Conform acestuia, peste 4,5 milioane de romani au tratat in ultimul an, cel puțin o data,…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat, in primele 9 luni ale acestui an, un profit net consolidat de 6,69 milioane lei, in scadere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind obtinut in...

- CupruMin Abrud a finalizat in conditii comerciale avantajoase licitatia de vanzare a 45.000 de tone de concentrat de cupru, contract incheiat pentru o perioada de un an (2019 - 2020). Castigatorul declarat al licitatiei este Ronefer (Romania). Compania a oferit 1.253,89 dolari/tona de concentrat…

- Comunitatea aiudeana devine mai mobila, dar și mai ecologica. Un nou proiect REGIO a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, pe baza planurilor de mobilitate urbana durabila. Oana Badea, primarul municipiului Aiud și Simion Crețu, director…

- ​Startup-ul IT american OpenGov, axat pe soluții de cloud, date deschise și bugetari transparente, destinat guvernelor din întreaga lume, a obținut marți o finanțare de 51 de milioane de dolari de la un grup de investitori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Grupul danez Vestas este cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa. Achizitia, realizata prin divizia de investitii a Ingka Group, include 64 de turbine cu o putere totala instalata 171 MW, si vine dupa ce anul acesta grupul suedez cumparase o participatie in al doilea mare parc eolian…