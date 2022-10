Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarea va dura circa sase zile, a indicat guvernatorul numit de Moscova, Vladimir Saldo. Adjunctul sau, Kirill Stremousov, le-a transmis civililor sa evacueze in cel mai scurt timp posibil orasul Herson, unde fortele ucrainene ar putea declansa o ofensiva in orice moment. Fortele ruse au fost impinse…

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Evacuarea va dura circa sase zile, a indicat guvernatorul rus Vladimir…

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, citand TASS.

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, citand TASS.

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri, 19 octombrie, ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters , citand TASS și Agerpres . Evacuarea va dura circa 6 zile, a menționat…

- Rusia a raspuns joi la solicitarea administratiei de ocupatie ruse din Herson de a ajuta la organizarea evacuarii civililor din calea bombardamentelor lansate de ambele parți, transmite The Guardian. „Guvernul a decis sa organizeze asistența pentru plecarea locuitorilor regiunii Herson spre alte regiuni…

- Forțele ucrainene au realizat cea mai mare breșa din sudul țarii de la inceputul razboiului și pana acum, strapungand frontul și avansand rapid de-a lungul raului Nipru luni, amenințand sa incercuiasca mii de soldați ruși, transmite Reuters. Kievul nu a confirmat oficial noua ofensiva, dar surse rusești…

- Rusia a anuntat duminica aceasta ca a distrus un depozit de munitii ce continea rachete pentru sistemul american HIMARS in regiunea Odesa, in sud-estul Ucrainei, in timp ce Kievul afirma ca de fapt rusii au lovit un hambar de grane, transmite Reuters. Ministerul Apararii Rusiei a anuntat ca rachete…