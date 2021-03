Administrația Pavel vrea «operator județean pentru colectarea deșeurilor menajere» Administrația județeana iși dorește sa inființeze o firma care sa gestioneze activitatea de colectare a deșeurilor menajere la nivelul județului Ialomița. Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița susține ca noul operator ar putea deservi toate localitațile interesate. «Este un pas necesar daca dorim sa aliniem județul la standardele europene privind protecția mediului!» a declarat acesta. In Ialomița, jumatate dintre administrațiile locale colecteaza ilegal deșeurile menajere. O firma pentru tot județul la Țandarei Apariția Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

