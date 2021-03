Administrația Nicușor Dan crește taxele Primaria Municipiului Bucuresti, condusa de Nicușor Dan și o majoritate PNL - USR - PLUS, a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale in municipiul București, incepand cu anul 2022. Autoritațile propun ca obligațiile fiscale sa creasca in funcție de inflație, mai exact cu 2,6%. Un calcul estimativ al nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru persoanele fizice si a impozitului pe mijloacele de transport: Cresterile pentru impozitul pe cladiri persoane fizice rezidente sunt de 1-4 lei - garsoniera; 1-5 lei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

