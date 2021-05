Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Federala americana a Aviatiei (FAA) a anuntat ca cere companiilor aeriene americane sa dea dovada de o extrema prudenta in timp ce survoleaza Belarusul, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Acest aviz FAA nu le recomanda insa avioanelor de linie sa ocoleasca spatiul aerian al…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- Amenintarea cu bomba invocata de autoritatile din Belarus drept motivul care a stat la baza instructiunilor trimise unui avion al Ryanair in care se afla un disident belarus de a ateriza la Minsk a fost trimisa dupa ce avionul a fost redirectionat, a anuntat joi providerul de e-mail Proton Technologies…

- Un avion al companiei bieloruse Belavia, care a decolat miercuri de la Minsk spre Barcelona, s-a intors din drum dupa ce s-a invartit cateva zeci de minute in spațiul aerian al Belarusului, in apropiere de granița cu Polonia, unde urma sa intre in spațiul aerian al Uniunii Europene. Consiliul European…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- La fel ca Guvernul irlandez, Michael O’Leary a denuntat un act de ”piraterie” al Belarusului. ”Se pare ca intentia autoritatilor era de a scoate un jurnalist sipersoane care calatorea impreuna cu el”,a declarat el la postul irlandez de radio Newstalk. ”Noi credem ca agenti KGB au fost de aemenea debarcati…

- Autoritatile belaruse au recurs la un avion de vanatoare si au semnalat o falsa alerta cu bomba pentru a forta un avion al companiei aeriene irlandeze Ryanair ce efectua o cursa intre Grecia si Lituania – tari membre ale UE si ale NATO – sa aterizeze la Minsk, unde l-au arestat pe pasagerul Roman Protasevici,…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre „posibile sanctiuni” ale blocului comunitar impotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant, a anuntat un purtator…