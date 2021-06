Administrația Biden promite să ajute Israelul indiferent de Guvern ​Guvernul american, care l-a primit joi pe ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, s-a angajat sa sprijine Israelul indiferent de viitorul sau premier, în momentul în care s-a format o coalitie pentru a-l alunga de la putere pe Benjamin Netanyahu, noteaza AFP și Agerpres.

"Nu vom vorbi despre formarea unui guvern atât timp cât este în curs de desfasurare", a spus în fata presei purtatorul de cuvânt al diplomatiei americane, Ned Price.

Cu toate acestea, el a asigurat ca "sprijinul neclintit" al Statelor Unite pentru Israel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

