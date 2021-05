Administrația Biden anulează textul lui Trump asupra lucrătorilor independenți Administrația Biden a anulat miercuri un regulament adoptat la începutul lunii ianuarie de catre administrația Trump, care a facut mai greu ca șoferii Uber, oamenii de livrare DoorDash și alți muncitori din aceasta zona economica sa revendice statutul de angajați, potrivit AFP.



Departamentul Muncii din SUA a anunțat într-un comunicat retragerea acestui regulament începând cu 6 mai, &"pentru a menține drepturile lucratorilor la salarii minime și la protecția orelor suplimentare&".



Legea SUA prevede un salariu minim de 7,25 dolari pe ora și plata orelor suplimentare…

Sursa articol: hotnews.ro

