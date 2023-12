Administraţia Biden a creat joi condiţiile pentru confiscarea brevetelor anumitor medicamente costisitoare, pentru reducerea preţurilor Administratia a dezvaluit un cadru legal care subliniaza factorii pe care agentiile federale ar trebui sa ii ia in considerare pentru a decide daca sa utilizeze o politica controversata, privind drepturile acordate guvernului federal, pentru a confisca brevete pentru medicamentele dezvoltate din fondurile contribuabililor si a le pune la dispozitia altor companii farmaceutice daca populaiia nu are un acces rezonabil la medicatie. Acest lucru ar putea duce la dezvoltarea de alternative generice la preturi mai mici, care ar putea reduce profiturile principale ale companiilor de medicamente si ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

