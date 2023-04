Stiri pe aceeasi tema

- Vom plati mai mult pentru o vacanța in Thassos, anul acesta. Tarifele la pachete de vacanta in insula elena vor fi mai mari in acest an cu 7-10%, din cauza creșterii costurilor de operare. „Costurile de operare au crescut la noi cu peste 30%. Energia și produsele s-au scumpit cel mai mult, dar și costurile…

- Facturi la Hidroelectrica: In cate rate iși pot plati romanii facturile primite cu intarziere Facturi la Hidroelectrica: In cate rate iși pot plati romanii facturile primite cu intarziere Zoltan Nagy, vicepreședinte ANRE, a explicat in cursul zilei de luni ce pot face consumatorii care primesc facturi…

- Șoferii din Romania au parte de vești mai puțin bune! Tarife de referința RCA 2023 s-au scumpit. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat tarifele de referința pentru polițele auto, iar prețurile s-au majorat pentru toate categoriile. Cat vor plati romanii pentru asigurarile auto anul acesta.

- Deși piața de electro-IT a crescut cu 8,6% in 2022, cel mai mare avans din ultimii 12 ani, acesta a fost susținut doar de inflație, in realitate romanii achiziționand produse mai puține și mai ieftine, arata calculele ZF.

- GHID card de energie. Ce se intampla daca factura este pe alt nume. Situații speciale privind plați din ajutorul de 1.400 lei Cardul de energie: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un ghid cu 27 de situații speciale privind plata facturilor la energie din ajutorul de 1.400…

- Romanii ortodocși, romano-catolici, greco-catolici și penticostali ar putea beneficia de inca doua zile nelucratoare, anual, grație unui proiect de lege inițiat, in toamna anului trecut, de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta vrea ca datele de 6 și 7

- Veste proasta pentru romanii! Anul 2023 a venit cu majorari uriașe ale prețurilor. Acum, alte servicii importante, de care mulți romani au nevoie, au parte de creșteri. Mai exact, anul acesta au crescut prețurile cu pana la 30% pentru... Citește AICI pentru ce veți scoate mai mulți bani din buzunar.…

- Statul va acorda un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, caldura, gaze, dar și pentru lemne sau butelii, unor categorii de romani: pensionari, persoane cu dizabilitați ce au venituri mici, beneficiari de ajutor social și familii...