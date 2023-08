Reforma administrativa propusa de Guvernul Ciolacu prevede disparitia functiei de sef birou si a birourilor din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, insa personalul angajat in cadrul acestor structuri iși va pastra drepturile salariale in vigoare. Prin aceste masuri se urmareste ca numarul funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autoritați sau instituții publice sa fie de maximum 8% din numarul total al posturilor aprobate. Cu ocazia acestei reorganizari se modifica Codul Administrativ, in sensul ca pentru constituirea unui serviciu vor fi necesare minimum 10 posturi de execuție.…