Ford a inceput, așadar, reluarea graduala a producției de vehicule și motoare la principalele sale uzine din Europa, din 4 mai. In privința uzinei din Craiova, activitatea se va face in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, in Secțiile de Producție Vehicule și in cea de Motoare, insa, cu masuri de protecție a angajaților. Aceleași masuri au fost luate și pentru fabricile din Koln și Saarlouis (Germania), precum și in Valencia (Spania). „Odata ce trecem de varful inițial al pandemiei de coronavirus in Europa, trebuie sa ne pregatim pentru noul context, prioritatea principala a planului…