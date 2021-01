Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Ramona Strugariu este de parere ca președintele Iohannis are nevoie de un PNL condus de “un om cu echipa puternica si competenta in jur, care sa faca ordine prin finanțari, prin principii, care sa-si respecte promisiunile date”. Strugariu il menționeaza pe deputatul Ovidiu Raețchi,…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a anuntat duminica aceasta ca nu va mai lucra cu avocata Sidney Powell, controversata dupa ce a afirmat ca au existat fraude masive in timpul alegerilor din 3 noiembrie fara a oferi dovezi pentru mass-media, informeaza AFP si dpa. …

- Rudy Giuliani, fost primar al New York-ului devenit avocat al lui Donald Trump, a deturnat fara sa vrea atentia audientei de la o conferinta de presa, unde sustinea neregulile de la alegerile prezidentiale, cand a transpirat atat de mult incat a inceput sa-i curga pe fata vopseaua de par, arata The…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a avut o reactie cu totul neobisnuita la adresa televiziunilor, care arata ca actualul lider de la Casa Alba nu are de gand sa se recunoasca infrant si planuieste contestarea votului.

- Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, este din nou în centrul unei controverse dupa ce a fost surprins într-o ipostaza stânjenitoare în noul film al lui Sacha Baron Cohen, transmite The Guardian.Giuliani apare într-o scena din…

- Fiica fostului primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, avocatul personal si un sustinator de neclintit al presedintelui american in exercitiu Donald Trump, Caroline Rose Giuliani, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in cursa la fotoliul de la Casa Alba in revista Vanity Fair.

- Casa Alba a fost avertizata de serviciile secrete americane ca celebrul avocat Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, este folosit de rusi pentru a-i furniza informatii false presedintelui Donald Trump.