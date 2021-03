Adio funerare, piese auto si magazine second-hand pe Calea Bucuresti! Un Regulament privind „stabilirea categoriilor de interventii in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona de actiune prioritara Calea Bucuresti din municipiul Craiova”, aflat in consultare publica pe site-ul Primariei Craiova pana la data de 19 martie, va schimba radical aspectul acestei artere de circulatie. Sau cel putin asta este intentia municipalitatii. Pornind de la premiza ca strada Calea Bucuresti ofera prima impresie despre Craiova celor care vin dinspre Bucuresti sau ajung in Banie cu avionul, primaria a…