Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al CJ Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales joi in funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, condus acum de liberalul Catalin Toma, transmite Realitatea de Vrancea. Al doilea post de vicepreședinte i-a revenit lui Ionel Celmare (ALDE). Se redeschid școlile? Anunț de ultim…

- Marian Oprișan, liderul grupului PSD din Consiliul Județean și Ionel Cel Mare, liderul grupului ALDE-Plus, au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean, in ședința de astazi a legislativului județean. Votul a fost secret, consilierii respingand cea de-a doua propunere a grupului PNL-USR, respectiv…

- Candidatul PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma, a castigat Consiliul Judetean Vrancea, avand un avans de circa 2.800 de voturi in fata lui Marian Oprisan, dupa numararea a circa 89% din voturi, potrivit numaratorii paralele a PNL Vrancea, transmite Agerpres. Reprezentantii PSD sustin ca in Vrancea,…

- Baronul PSD Marian Oprișan, care în urma alegerilor de duminica ramâne fara conducerea Consiliului Județean Vrancea, spune ca are "sufletul împacat" și se declara "convins ca timpul va arata justa valoare a oamenilor și a realizarilor fiecaruia". Dupa 20 de ani…

- Candidatul comun al PNL și USR PLUS, Catalin Dumitru Toma, este cel care a caștigat funcția in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. La alegerile locale din 2020 alegatorii l-au putut vota direct pe președintele Consiliului Județean. In urma cu 4 ani, acesta a fost ales dintre consilierii județeni,…

- Romania a cucerit zece medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint si doua de bronz, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Duisburg (Germania). Cu acest bilant, Romania a ocupat primul loc pe natiuni in probele olimpice, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat ca grupul parlamentar pe care il conduce nu va participa la votul pe motiunea de cenzura. "Grupul deputatilor PNL nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni. Motiunea PSD ar fi trebuie sa se…

- "Vreau sa va multumesc tuturor celor care mi-ati acordat votul in Congresul de ieri, la care eu nu am participat- este un gest care ma onoreaza-, dar si celor care ati fi vrut sa o faceti, dar nu ati putut. Celor care v-ati anulat votul sau ati decis, ca si mine, sa nu participati. Chiar daca nu…