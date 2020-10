ADIO căldură în București! Zecii de mii de oameni vor sta în frig în această iarnă Potrivit acestora, exista riscul real sa avem zile fara caldura in aceasta iarna, in București. De asemenea, sistemul de incalzire din Capitala este in colaps, o spune administratorul ELCEN. Claudiu Crețu, administrator speciall ELCEN: Am spus ca suntem aproape de colaps, intr-o situație foarte dificila, suntem in al 12-lea ceas. In ultimii ani s-a tot repetat ca situația sistemului de termoficare al Capitalei este dificila. Tot auzim asta in fiecare an, din pacate. Sistemul s-a degradat, nu au fost facute reparații consistente... Și vara trecuta am observat cu toții ca a fost o problema cu apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Exista riscul real sa avem zile fara caldura in aceasta iarna, in București. Sistemul de incalzire din Capitala este in colaps, o spune administratorul ELCEN. Trebuie sa se faca centrale noi, sa se reabiliteze conductele. Dar asta necesita timp.

