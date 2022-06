Specialistii in platformele blockchain anticipeaza ca va urma un tsunami pe Piața Crypto. Mii de criptomonede vor disparea, iar numarul platformelor blockchain se va reduce, potrivit firmelor din domeniu. Prețurile Bitcoin și Ethereum au scazut cu peste 55% in șase luni, iar expertii considera ca asta ar putea fi sfarșitul lor. 19.000 de criptomonede, la […] The post ADIO, Bitcoin?! Criptomonedele, o afacere aproape sinucigasa! Va urma cutremurul pe Piața Crypto first appeared on Ziarul National .