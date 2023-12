Adina Vălean: România a aplicat pentru un pod rutier peste Dunăre, cu o componentă feroviară Romania a depus un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara pentru realizarea podului Giurgiu – Ruse II. Anunțul a fost facut de catre Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. „Romania a aplicat cu un proiect in cadrul apelului de proiecte pe mobilitate militara. Eu ma asteptam sa fie in cadrul apelului de proiecte generale, dar s-a optat pentru aceasta varianta in cadrul apelului de mobilitate militara, ale carui rezultate eu le pot face publice in 15 decembrie. Deci, suntem putin in avans. Practic, fiind un apel competitiv de proiecte ai carui castigatori nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

